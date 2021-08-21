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عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة نجم الفريق

السبت 21/أغسطس/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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أبدت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي موافقتها المبدئية على إعارة كريم نيدفيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. 

 

وتلقى مسئولو الأهلي عرضا شفهيا من إدارة فاركو لاستعارة كريم نيدفد بعد شفائه من الإصابة التي حرمته من المشاركة في المباريات قرابة عامين.

 

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الكرة بالأهلي موقفها النهائي بشأن رحيل اللاعب خلال الساعات القادمة في جلسة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة المباراة المقرر لها الثلاثاء القادم على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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