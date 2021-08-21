"المالية" تكشف تفاصيل تسليم "الميكروباص" ضمن مباردة الإحلال والتجديد (فيديو)

قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة الإحلال والتجديد بوزارة المالية، إن الحافز الأخضر في هذه المبادرة هو عبارة عن مقدم السيارة الجديدة التي ستقوم الدولة بدفعه بالكامل بنسبة 10% للسيارات الملاكي بحد أقصى 22%، و20% لسيارات التاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، و25% لسيارات الميكروباص بحد أقصى 65 ألف جنيه.



وأضاف "عبد الرازق" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت، أن باقي ثمن السيارة يتم تقسيطه خلال 7 أو 10 سنوات بفائدة 3% وهذه الفائدة في متناول الطبقة المتوسطة أو الأقل، مشيرًا إلى أنه حتى الآن هناك 31 ألف طلب بعد تنقية الطلبات.



وأشار إلى أنه منذ الأمس بدأت بتسليم أول سيارة ميكروباص، وسيتم خلال الشهر استكمال باقي تسليم 300 سيارة على اعتبار أن سيارات الميكروباص تهم قطاع عريض من المواطنين، موضحًا أنه سيكون لها شكل موحد عبارة عن لونين أبيض وأخضر، وسيتم سحب السيارات القديمة ورفعها وتحويل أجزائها إلى مواد خام يتم إعادة تدويرها ودخولها في صناعات أخرى.

