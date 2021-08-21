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الدوري الإسباني.. ريال مايوركا ينتزع فوزا صعبا من أنياب ألافيس

السبت 21/أغسطس/2021 - 08:30 م
ريال مايوركا
ريال مايوركا
وكالات
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خطف فريق ريال مايوركا فوزا صعبا من بين أنياب فريق ديبورتيفو ألافيس، بهدف دون رد، في لقاء الجولة الثانية من الدوري الإسباني "الليجا" الذي احتضنه ملعب (مينديزوروزا).

وشهدت المباراة ندية وقوة طوال أحداثها، وأشهر حكم اللقاء 4 بطاقات صفراء: اثنتين إلى فلوريان لوجون وروبن دوارتي من ألافيس في الدقيقتين (38 و45) واثنتين إلى بابلو مافيو وأمات دييديو من ريال مايوركا في (60 و73)، إلى جانب حصول دوراتي على البطاقة الحمراء (67).

وكانت المباراة في طريقها نحو التعادل، ولكن فرناندو نينيو كان له رأيا آخر وسجل هدف المباراة الوحيد لريال مايوركا في (80).

وبانتصار مايوركا رفع رصيده إلى النقطة 4 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بصورة مؤقتة.

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ريال مايوركا الدوري الاسباني

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