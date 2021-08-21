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نيرمين محسن تعلن ارتداءها الحجاب وهذه أمنيتها

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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أطلت الفنانة السعودية نيرمين محسن على محبيها بالحجاب وتمنت أن يتقبله الله منها.

وعلقت: " كل يوم تسألوني نيرمين انتي وين ما تصورين هذه الأيام أنا حبيت تجلس فيها مع نفسي لاتخاذ قرار مهم في حياتي ينفعني في دنيتي واخرتي، وإن شاء الله إنه ينفعني الله به في الدارين"

وأشارت أن القرار فكرت فيه بشكل منفرد دون تدخل من أحد من المحيطين بها ولم تعلم أحد إلا والدتها بعد أن استقرت نهائياً على ارتداء الحجاب.

وتابعت نيرمين محسن قائلة: "كنت حابة أخذ هذا القرار بعيدا ع كل الناس ما فيه كائن بشري شاركني في هذا القرار قبل شوي أمي عرفت لأني عزمت على هذا الشيء".

وختمت حديثها أنه قبل عودتها إلى الرياض قررت ارتداء الحجاب متمنية أن يغفر الله لها ما مضى قائلة: "قبل ما ارجع الرياض انا قررت اتحجب الله يرجعه علينا بالخير ويغفر لنا ما مضى".

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