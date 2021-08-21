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بالأسود.. سيرين عبدالنور تتألق بأحدث ظهور

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
منار داود
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شاركت النجمة سيرين عبدالنور جمهورها بإطلالة أنيقة لها،وذك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

علقت "عبدالنور" على الصورة قائلة:"من أكتر الشخصيات الصعبة يللي لعبتها واكتر وحدة اشتقتلها وناطرة مناطرة تصوير الجزء التاني من دور العمر وانتو شو أكتر شخصية حبيتوني فيها من الشخصيات يللي قدمتها".

ويذكر أن مسلسل "دور العمر" من بطولة سيرين عبد النور وعادل كرم، إضافة إلى طلال الجردي، غبريال يمين، نوال كمال، يارا فارس، جان دكاش وغيرهم من الممثلين اللبنانيين، وهو التجربة الدرامية الأولى للمخرج ​سعيد الماروق​.

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