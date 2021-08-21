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سعر الدولار اليوم السبت 21/8/2021 في شركات الصرافة والبنوك المصرية

السبت 21/أغسطس/2021 - 08:31 م
سعر الدولار
سعر الدولار
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سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق الـ20 من أغسطس 2021، استقراراً، أمام الجنيه في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وكذلك شركات الصرفة.

سجل سعر الدولار

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم في جمهورية مصر العربية، 15.63 جنيه للشراء، و15.7 جنيه للبيع.

وترصد بوابة "الفجر" الإلكترونية، لمتاعيها الكرام سعر الدولار اليوم السبت الموافق 21  أغسطس 2021 في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة في السطور التالية:


سعر الدولار اليوم في بنك مصر 

وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وصل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي إلى 15.67 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

وصل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB في 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، داخل البنك التجاري الدولي.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم  فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

وصل سعر الدولار اليوم  فى مصرف أبو ظبى الإسلامي إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة

وصل سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة إلى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 للبيع.


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