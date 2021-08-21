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نجم الأهلي المنحوس يقترب من الرحيل.. طالع التفاصيل

السبت 21/أغسطس/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
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اقترب محمد محمود لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء نهاية الموسم الحالي. 


ويرغب فريق الجونة في الحصول على خدمات محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة بعد أن تعافى الأخير من الإصابة في القدم التي تسببت في غيابه عن الملاعب أكثر من موسم.


ووافقت إدارة الكرة بالأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي على إعارة اللاعب بس كل مبدئي وقد تشهد الساعات القادمة الإعلان عن رحيل اللاعب رسميا. 


ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة المباراة المقرر لها الثلاثاء القادم على ملعب السلام ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

محمد محمود الجونة الاهلي

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