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رئيس الزمالك يتدخل لحل أزمة "أصحاب الهمم" وحضور المباريات
السبت 21/أغسطس/2021 - 08:34 م
محمد زكي
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وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين
لبيب دعوة لاصحاب الهمم من مشجعي القلعة البيضاء، لحل الأزمة الأخيرة.
وعلم "الفجر الرياضي" أن حسين لبيب وجه الدعوة لجميع
مشجع الزمالك أصحاب الهمم التي تم حذف أسمائهم من كشف حضور مباريات الزمالك ببطولة
الدوري العام.
ويعقد حسين لبيب جلسة مع مشجعي الزمالك في غدا الأحد في تمام
الساعة الثالثة عصراً للبحث عن حل لأزمة عدم تواجدهم في الكشوفات الخاصة
بالمباراة.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي يوم
الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام، على ستاد ٣٠ يوينو.
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