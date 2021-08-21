Advertisements

رئيس الزمالك يتدخل لحل أزمة "أصحاب الهمم" وحضور المباريات

السبت 21/أغسطس/2021 - 08:34 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements

 

 

وجهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب دعوة لاصحاب الهمم من مشجعي القلعة البيضاء، لحل الأزمة الأخيرة.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن حسين لبيب وجه الدعوة لجميع مشجع الزمالك أصحاب الهمم التي تم حذف أسمائهم من كشف حضور مباريات الزمالك ببطولة الدوري العام.

 

ويعقد حسين لبيب جلسة مع مشجعي الزمالك في غدا الأحد في تمام الساعة الثالثة عصراً للبحث عن حل لأزمة عدم تواجدهم في الكشوفات الخاصة بالمباراة.

 

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري العام، على ستاد ٣٠ يوينو.

أخبار تهمك

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. نجم الزمالك يقترب من هذا الفريق

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

رئيس برشلونة السابق يُفجر مفاجأة كبرى عن رحيل ميسي

منذ حوالي 4 ساعات

فرمان ناري.. نجم الأهلي يحدد وجهته المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطورات أزمة جنش مع الزمالك

منذ 35 دقيقة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 13 دقيقة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ 41 دقيقة

الأهلي يستعد لاستقبال الصفقة الذهبية الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يضع خطة للتعاقد مع مبابي

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

08:01 م

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

07:30 م

عاجل.. تطورات أزمة جنش مع الزمالك

08:08 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements