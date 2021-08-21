Advertisements

مشاهدة مباراة الرجاء البيضاوي ضد اتحاد جدة مباشرة في نهائي البطولة العربية

السبت 21/أغسطس/2021 - 08:36 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
تتجه أنظار عشاق كرة القدم في الوطن العربي، اليوم السبت، إلى ملعب مولاي عبد الله في الرباط، الذي يستضيف مباراة الرجاء وضيفه الاتحاد السعودي في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وتقام المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة، الساعة الثامنة مساء، حسب توقيت غرينيتش.

وتأهل الاتحاد السعودي إلى المباراة النهائية، بعد إقصائه لمنافس شرس من الدور نصف النهائي، هو مواطنه الشباب السعودي، بينما تخطى الرجاء نادي الإسماعيلي المصري.

وسيحصل بطل النسخة الحالية من كأس محمد السادس "كأس العرب للأندية الأبطال"، على جائزة مالية قدرها ستة ملايين دولار، في حين سينال الوصيف 2.5 مليون دولار.

وكان من المقرر أن يقام نهائي البطولة العربية في 18 أبريل 2020، لكن تم تأجيله حينها إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس كورونا.



الكلمات المفتاحية

بث مباشر الرجاء والاتحاد الرجاء البيضاوي البطولة العربية اتحاد جدة

أخبار تهمك

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 15 دقيقة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مسلم لـ "الفجر الفني": "خطر" أقوى أغاني الصيف حتى الآن.. وتوقعنا نجاحها قبل طرحها (خاص)

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يضع خطة للتعاقد مع مبابي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستعد لاستقبال الصفقة الذهبية الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. تطورات أزمة جنش مع الزمالك

منذ 37 دقيقة

فرمان ناري.. نجم الأهلي يحدد وجهته المقبلة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رونالدو يحسم مصيره بشكل نهائي مع يوفنتوس

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - ضربة موجعة للأهلي.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 22 ساعة

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. نجم الزمالك يقترب من هذا الفريق

منذ ساعتين و 46 دقيقة

خاص - محمد عواد يحسم مصيره مع الزمالك

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوصي بتنظيم بطولة عربية بين المنتخبات

الرجاء المغربي يتحدى النجم الساحلي في كأس زايد للأبطال

موعد مباراة الهلال السعودي والاتحاد السكندري في البطولة العربية

موعد مباراة اتحاد جدة ضد الرجاء البيضاوي في نهائي دوري أبطال العرب

موعد اتحاد جدة والرجاء في نهائي البطولة العربية والقنوات الناقلة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
06:31 م

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

08:01 م

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

07:30 م

عاجل.. تطورات أزمة جنش مع الزمالك

08:08 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements