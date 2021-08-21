الثلاثاء.. إيناس عزالدين ضيفة «بنت البلد» فى حوار جريء مع نشوى مصطفى

تحل النجمة إيناس عزالدين، ضيفة على برنامج «بنت البلد» فى حوار جريء مع الإعلامية نشوى مصطفى، على شاشة قناة «صدى البلد 2».

وتناولت «عزالدين» خلال الحوار الحديث عن أهم أعمالها القادمة، وأبرز الشخصيات التى ساندتها فى محنتها الأخيرة، بالإضافة إلى تناول أبرز وأهم المحطات فى حياتها الفنية من خلال الحديث عن عدة أعمال مثل "العار، الريان، الزوجة الثانية، سلسال الدم" وغيرها.

كما تناولت «عزالدين» خلال الحلقة أيضًا كواليس وأسرار وتصريحات جريئة تتحدث عنها لأول مرة لم تخلو من بعض الجوانب الكوميدية الخفيفة.