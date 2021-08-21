عبير نعمة تعرب عن اشتياقها لزوجها.. بهذه الرسالة





شاركت الفنانة عبير نعمة جمهورها عن مشاعر الشوق التي تكنّها لزوجها بعد ابتعادها عنه بداعي السفر، موجّهة رسالة خاصّة إليه بمناسبة عيد ميلاده.



وكتبت نعمة في حسابها عبر "إنستغرام": "مرّ عيد ميلاد حبيبي منذ أيام، وأنا مسافرة وبعيدة عنه وعن ابنتي منذ شهور. اسمحوا لي أن أخبركم قليلاً عن الإنسان الذي يملك قلبي، سبب سعادتي وسبب نجاحي وقوّتي. أنا ممتنة للحياة التي أعطتني ضوءاً منها: جوليو عيد، الإنسان والموسيقي الاستثنائي"، مشيرة إلى أنّ ما تكتبه هو "رسالة حب وامتنان أمام العالم كله. كل خطوة فنيّة حلوة، أنا مدينة فيها لزوجي. هو الملاك المخطّط الذي يزوّدني بالأجنحة حتى أحلّق. قدّم لي حياته ووقته لأنّه مؤمن أنّ نجاحي هو نجاحه".



وتابعت نعمة في رسالتها: "كل إنتاج موسيقي، كل المهرجانات الدوليّة والعروض العالميّة وكل تفصيل لأيّ مشروع موسيقي أبصر النور، حصل بمتابعته وتنسيقه وتحضيره مع كل الأطراف بكل الأوقات. حبيبي ترك أحلامه على حدا وكرّس كل وقته وشغفه وفكره وطموحه لمشروعي وصارت أحلامي أحلامه وأهدافي أهدافه".



وأضافت: "جوليو إنسان متنوّع موسيقياً وثقافياً بشكل يسحرني، ابتداءً من عزف الباز، للماجستير بالعلوم الموسيقية ودراسته "music business" في جامعة "Berklee" لإدارة الأبحاث الموسيقية وإنتاج الوثائقي إيثنوفوليا موسيقى الشعوب، وهو عبارة عن ٤٠ فيلماً وثائقيّاً لمدة ٥ سنين. حينها حضّرنا الفكرة سوياً، وكان هو المشرف والمنتج الذي لا ينام الليالي حتى نخرج بحلقة ممتازة، وأطلّ بأفضل صورة ومضمون".



وختمت: "الأهمّ أنّه أجمل أب ليارا وقلبه من ذهب. وحياتنا سوا أجمل من الحلم، وأنا بحبو تتخلص الدني. هيدي حكايتي حكيتا، وبقلبكن خبّيتها، وبيضل بهالأيام السودا ما إلنا إلا اللي منحبن وبيحبونا. ولما نحكي عنن منتذكر إنو بعدا الدني بخير".