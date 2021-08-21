"إذا أظهرت صدري يزيد مهري".. بدور البراهيم تثير الجدل





أثارت الفاشينستا السعودية بدور البراهيم، الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت عن تلّقيها أخيراً عرضاً للزواج من رجل عراقي بمهر بلغ مليون دولار أميركي، إضافة إلى عرض من رجل سعودي بمهر بلغ 266 مليون ريال سعودي (72 مليون دولار).



وأطلت في مقطع فيديو مصوّر ظهرت وهي ترتب فستانها وتغطي منطقة الصدر أمام الكاميرا، قائلةً: "لو أطلع صدري برا يزيد مهري".



وأكّدت أنّها لن تتزوّج ثانيةً على الطريقة التقليدية مثلما حدث في زيجتها السابقة التي أفضت إلى الطلاق، وردت على متابعة وصفتها بالرخيصة، بأنها مستاءة من غيرة الفتيات منها وأنها ليست كما وصفتها لأن الزواج شرع الله.



