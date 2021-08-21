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الفقي يبرأ العرب من حرق مكتبة الإسكندرية ويكشف الدليل (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:06 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه غير معلوم حتى اليوم من قام بإحراق مكتبة الإسكندرية القديمة قبل 2000 عام، لافتَا إلى أنه يبرئ العرب من حرقها، لأنهم مروا على أبو سمبل والأهرامات ولم يمسوها بسوء.

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مصر أعادت إحياء مكتبة الإسكندرية، حيث قررت في التسعينات إعادة إحياء البناء الشامخ، وتم فتح اكتتاب لإعادة إحياء مكتبة الإسكندرية خلال منتصف التسعينات، وساهمت عدد من الدول بتمويلات كبيرة منهم الإمارات والعراق ودول عربية وأوروبية، بلغت مساهماتهم 146 ملايين دولار.

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية: "حتى اليوم تم الاحتفاظ بوديعة الـ 146 ملايين دولار ولم يبدد أي مليم منها ويتم الإنفاق من عوائدها".

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مكتبة الاسكندرية مصطفى الفقي حرق مكتبة الاسكندرية

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