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الإنتاج الحربي يهبط للقسم الثاني بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:04 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حسم التعادل الايجابي 1-1 مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري، ليتأكد هبوط الإنتاج للقسم الثاني، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز. 

وجاء هدف الإنتاج الحربي، بالدقيقة 15، من ركلة جزاء نفذها حسن ياسين وتصدى لها محمد صبحي، قبل أن يتابعها بالهدف في المرمي.

وفي الدقيقة 87، أحرز فريق الإتحاد السكندير، هدف التعادل عن طريق، عادل بدر. 

ويتلك النتيجة وصل رصيد الإنتاج الحربي إلى 27 نقطة، بالمركز الـ 17، ليهبط رسميًا للدرجة الثانية، كما ارتفع رصيد الاتحاد السكندري إلى 44 نقطة بالمركز الـ 6.

الكلمات المفتاحية

الانتاج الحربي

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