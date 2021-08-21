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حقيقة اختراق "هاكرز" لحسابات عملاء بنك مصر (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:11 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، حقيقة تعرض البنوك المصرية للاختراق، قائلاً : "البنوك لم تتعرض لأي اختراق من هاكرز، وما حدث خطأ من العميل الذي منح الكود السري للتشكيلات العصابية".

وحذر رئيس بنك مصر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، من استغلال التشكيلات العصابية من مكالمات تحديث البيانات للعملاء، واستغلال عدم دراية العملاء بالحصول على الرقم السري من العميل والنصب عليهم.

وأشار إلى أن إحدى السيدات في سمالوط أخطأت وأعطت أحد أفراد التشكيل العصابي بياناتها السرية بعد إغرائها بجائزة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تكرر مع أكثر من واقعة، بما يقرب من 13 واقعة، وتم سحب 2 مليون و700 ألف جنيه مصري.

وناشد رئيس بنك مصر المواطنين قائلًا: "أرجوكم لا تعطوا البيانات لأي شخص، والعودة إلى الرقم الموحد المدون على كل بطاقة في حالة تلقي اتصالًا من أي رقم".

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