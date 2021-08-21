الكاظمي: الساحة العراقية باتت مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية

قال رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، إن "الساحة العراقية باتت مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية فى مختلف المجالات، لاسيما مجالات الطاقة والنفط والكهرباء والطاقات البديلة والمتجددة".





وذكر مكتب الكاظمى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت - أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء العراقى مع وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجي، الذى يزور العراق حاليا، حيث بحثا سبل توثيق التعاون الثنائى وتكثيف التبادل الاقتصادى والتنسيق المشترك بين البلدين.





وأعرب الكاظمى عن تقديره للدور الذى تضطلع به اليابان إزاء القضايا الإقليمية، مشيدا بالمشاريع التى تموّلها اليابان فى المناطق التى تحررت من تنظيم (داعش) الإرهابى عبر ترسيخ الأمن والتنمية المستدامة فيها.. وجدّد التأكيد على دعوة اليابان للحضور بصفة مراقب فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والذى سيستضيفه العراق أواخر شهر أغسطس الجاري.





ومن جهته، أشاد موتيجى بالمبادرات العراقية التى تلقى صدى إيجابيا على المستوى الإقليمى والدولي، مؤكدا أنها ركيزة من ركائز ترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة.





وأعرب عن دعم اليابان للبرنامج الحكومى للإصلاح الاقتصادى المتمثل ببرامج "الورقة البيضاء"، مجددا التعبير عن استعداد بلاده لدعم تطبيق الورقة البيضاء عبر مجموعة التواصل الاقتصادي، التى تشكلت فى أواخر عام 2020.. وشدد على مضى اليابان فى تقديم المساعدات وبرامج التعاون مع العراق بمجال مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.



