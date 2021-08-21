Advertisements

الكاظمي: الساحة العراقية باتت مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:10 م
بوابة الفجر
أ ش أ
Advertisements
 
قال رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، إن "الساحة العراقية باتت مفتوحة أمام الاستثمارات اليابانية فى مختلف المجالات، لاسيما مجالات الطاقة والنفط والكهرباء والطاقات البديلة والمتجددة".

وذكر مكتب الكاظمى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم  السبت  - أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء العراقى مع وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجي، الذى يزور العراق حاليا، حيث بحثا سبل توثيق التعاون الثنائى وتكثيف التبادل الاقتصادى والتنسيق المشترك بين البلدين.

وأعرب الكاظمى عن تقديره للدور الذى تضطلع به اليابان إزاء القضايا الإقليمية، مشيدا بالمشاريع التى تموّلها اليابان فى المناطق التى تحررت من تنظيم (داعش) الإرهابى عبر ترسيخ الأمن والتنمية المستدامة فيها.. وجدّد التأكيد على دعوة اليابان للحضور بصفة مراقب فى مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، والذى سيستضيفه العراق أواخر شهر أغسطس الجاري.

ومن جهته، أشاد موتيجى بالمبادرات العراقية التى تلقى صدى إيجابيا على المستوى الإقليمى والدولي، مؤكدا أنها ركيزة من ركائز ترسيخ الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وأعرب عن دعم اليابان للبرنامج الحكومى للإصلاح الاقتصادى المتمثل ببرامج "الورقة البيضاء"، مجددا التعبير عن استعداد بلاده لدعم تطبيق الورقة البيضاء عبر مجموعة التواصل الاقتصادي، التى تشكلت فى أواخر عام 2020.. وشدد على مضى اليابان فى تقديم المساعدات وبرامج التعاون مع العراق بمجال مكافحة الإرهاب والتطرف ومواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

الإنتاج الحربي يهبط للقسم الثاني بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة و 7 دقيقة

مفاجآت خاصة لجماهير الزمالك بعد الاقتراب من حسم لقب الدوري

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. نجم الزمالك يقترب من هذا الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 41 دقيقة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بلباو

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ أقل من ساعة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 3 ساعات

فرمان ناري.. نجم الأهلي يحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

أخطبوط الدوري المصري على طاولة الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:15 م

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

06:58 م

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

09:31 م

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

08:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements