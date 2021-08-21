موجز البرلمان| مطالبات بالتصدي لظاهرة إلقاء مخلفات الهدم بالشوارع



طلب إحاطة بشأن لائحة الاتحاد المصري للفروسية



طلب إحاطة بالبرلمان للتصدي لظاهرة إلقاء مخلفات الهدم بالشوارع

نائب بالشيوخ: مدينة "العدالة الجديدة" تساعد على سرعة إنجاز القضايا وتحقيق العدالة

برلماني: حملة الأجهزة التعويضية لذوي الهمم تشجعهم على تحقيق أهدافهم

نشرت بوابة "الفجر" الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلسي الشيوخ والنواب، ونستعرض أهم وأبرز هذه الأخبار بنشرة "موجز البرلمان" في التالي:تقدم النائب حسن عمار عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لكل من وزير الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية، بشأن ما تضمنه لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري للفروسية من مخالفات.تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور، حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن إلقاء مخلفات الهدم والبناء _ الرتش _ في بعض نزلات ومطالع الطريق الدائرى.أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن مدينة العدالة الجديدة التي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائها في العاصمة الإدارية الجديدة هي واحدة من المشروعات الهامة التي تنفذها الدولة.أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بالحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي، بشأن توفير الأجهزة التعويضية والأدوات اللازمة لذوي الهمم من طلاب الثانوية العامة والمقبلين على المرحلة الجامعية أصحاب الإعاقات البصرية.