تعرف على خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة (فيديو)

قال الدكتور ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، إن صرف معاش تكافل وكرامة يستمر لمدة شهر، بداية من يوم 15 لعملاء كرامة ومن يوم 17 لعملاء تكافل.



وأضاف "عبد السلام" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت، أن من يريد التقدم لبرنامج تكافل وكرامة يتم التوجه للوحدة الاجتماعية لأخذ صورة من شهادة الأب وبطاقة الأم وشهادات الميلاد وشهادات الميلاد الوحدة الاجتماعية.



وأشار إلى أنه يتم بحث الحالة ميدانيًا وتقييم الوضع السكني والاقتصادي ويتم إدخاله على قواعد بيانات الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتماماتها للمسن والمعاق واليتيم، ويتم إثبات الإعاقة من خلال مراكز الصحة ومراكز التأهيل يتم التوجه إلى وحدة الشئون الاجتماعية لاستكمال الإجراءات.

