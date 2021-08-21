Advertisements

تعرف على خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:12 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الدكتور ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة، إن صرف معاش تكافل وكرامة يستمر لمدة شهر، بداية من يوم 15 لعملاء كرامة ومن يوم 17 لعملاء تكافل.

وأضاف "عبد السلام" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت، أن من يريد التقدم لبرنامج تكافل وكرامة يتم التوجه للوحدة الاجتماعية لأخذ صورة من شهادة الأب وبطاقة الأم وشهادات الميلاد وشهادات الميلاد الوحدة الاجتماعية.

وأشار إلى أنه يتم بحث الحالة ميدانيًا وتقييم الوضع السكني والاقتصادي ويتم إدخاله على قواعد بيانات الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة تولي اهتماماتها للمسن والمعاق واليتيم، ويتم إثبات الإعاقة من خلال مراكز الصحة ومراكز التأهيل يتم التوجه إلى وحدة الشئون الاجتماعية لاستكمال الإجراءات.

الكلمات المفتاحية

معاش تكافل وكرامة تكافل وكرامة الحصول غعلى معاش تكافل وكرامة التضامن الاجتماعي اخبار مصر

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ 38 دقيقة

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 8 ساعات

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. نجم الزمالك يقترب من هذا الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ أقل من ساعة

فرمان ناري.. نجم الأهلي يحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أخطبوط الدوري المصري على طاولة الأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت خاصة لجماهير الزمالك بعد الاقتراب من حسم لقب الدوري

منذ ساعة و 16 دقيقة

مفاجآت في تشكيل برشلونة أمام أتلتيك بلباو

منذ ساعة و 14 دقيقة

الإنتاج الحربي يهبط للقسم الثاني بعد التعادل أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعة

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 39 دقيقة

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

شروط وطرق التقديم لبرنامج "تكافل وكرامة" الذي أطلقته وزارة التضامن

في عهد السيسي.. "تكافل وكرامة" يعيد الحياة للبسطاء من جديد

إصدار بطاقات التموين 50 ألف أسرة من تكافل وكرامة

التضامن الاجتماعي: جاري إعادة صرف معاش تكافل وكرامة لـ40ألف أسرة

التضامن تزف خبرًا سارًا لمستحقي معاش تكافل وكرامة

متى سيتم تحويل كارت تكافل وكرامة لـ"ميزة"؟.. مدير البرنامج يجيب (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:15 م

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

06:58 م

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

09:31 م

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

08:01 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements