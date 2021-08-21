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محمد الباز يفجر مفاجأة عن صاحب فكرة زواج "البارت تايم" (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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حذر الإعلامي محمد الباز، من وجود أشخاص مظهرهم ليس إخوانيا ولكنهم يحدثون فتن في مصر، لافتا إلى أن المحامي أحمد مهران قدم اقتراح بشأن زواج "البارت تايم"، معقبا: "مش أول مرة أحمد مهران يعمل كده"، حيث سبق وقدم مقترح لزواج التجربة.

وأشار "الباز"، خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء السبت، إلى أن أفكار "مهران" من شانها إثارة فتنة اجتماعية في مصر، فضلا على أنها تشغل الناس عن قضايا هامة، مضيفا أن ما يفعله أحمد مهران مخطط لإفشال المجتمع.

وعرض الإعلامي محمد الباز، مقطع فيديو للمحامي أحمد مهران وهو يقود إحدى المظاهرات الإخوانية لصالح المعزول محمد مرسي، معلقا: "كل شوية يطلع بفكرة شاذة"، واصفا إياه بـ صانع الفتن الاجتماعية، منوها بأن الإخوان يريدون شغل الدولة بقضايا ليس لها وزن أو قيمة.

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