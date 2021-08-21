عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن أخر تطورات ملف الصفقات في ميركاتو الصيف الجاري.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" مسئولى القلعة البيضاء يسعون لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بناءاً على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون.





أشرف بن شرقي





أوضح المصدر أن ملف الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك بات قريب من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، بعد معرفة اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أن اللاعب يبالغ في المطالب المادية كنوع من أنواع عدم الرغبة في التجديد، بالإضافة إلى تلقى اللاعب أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يتم عقد جلسة أخيرة مع وكيل اللاعب لحسم رحيله أو بقائه داخل النادى الملكي.





عبد الله السعيد





كشف مصدر مقرب من عبد الله قائد المنتخب الوطني المصري إلى أقتراب اللاعب من الانضمام إلى صفوف الفريق الأبيض مع بداية الموسم المقبل، بعد التوصل مع اللاعب وبيراميدز إلى أتفاق شبه رسمي.









عبد الله بكري





أوضح المصدر أن مسئولو القلعة البيضاء تواصلوا إلى أتفاق نهائي مع عبد بكري مدافع بيراميدز السابق عقب إعلان رحيله عن صفوف السماوي من أجل ضمه خلال الفترة المقبلة في صفقة انتقال حر.









عمر كمال عبد الواحد





حسم مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رئيس اللجنة المؤقتة للنادي صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري البورسعيدي لتدعيم الخط الهجومي للفريق خلال الفترة المقبلة بعد رحيل مصطفى محمد إلى صفوف جالاتا سراي التركي، وتواصلت إدارة القلعة البيضاء مع اللاعب إلى اتفاق باللعب بصفوف الملكي لمدة ثلاث مواسم.









يوسف أوباما





أكدت مصادر خاصة أن يوسف أوباما قائد فريق الزمالك أقترب من الرحيل إلى صفوف الحزم السعودي، بعد اتفاق شبه رسمي بين مسئولي الفريقين لرحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





محمد عواد





وعلم "الفجر الرياضي" أن محمد عواد أقرب الراحلين عن صفوف القلعة البيضاء خلال الميركاتو الجاري بعد عدم تسجيلة ضمن القائمة الإفريقية للفريق.





أزمة مرتضى منصور





وفجرت مصادرنا مفاجأة غير متوقعة عن عودة المستشار مرتضى منصور لمنصبة كرئيسًا لنادي الزمالك بداية من الشهر المقبل.



