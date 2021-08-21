إصابة 11 شخصا فى حادث تصادم على الطريق الزراعي بالمنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين مكروباص، بأقرب من قرية منسافيس الكائنة على الطريق الزراعي القاهرة أسوان، أسفر الحادث عن إصابة 11 شخص ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

أصيب منذ قليل 11 شخصًا إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الزراعي القاهرة أسوان المار في محيط محافظة المنيا، حيث