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عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على رحيل ثلاثي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبلغ المدير الفني إدارة ناديه، بعدم الحاجة الفنية إلى خدمات كل من النيجيري جونيور أجايي ومروان محسن والكونغولي والتر بواليا بالموسم الجديد.

وطالب المدرب الجنوب إفريقي، بضرورة البحث عن عروض للثلاثي في الوقت الحالي، من أجل الاستفادة المادية من ورائهم وتدعيم الفريق بصفقات قوية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء يوم الثلاثاء المقبل على ملعب خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

الكلمات المفتاحية

موسيماني سعد سمير بواليا الأهلي

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