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ليفركوزن يصعق مونشنجلادباخ برباعية في الدوري الألماني

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:31 م
ليفركوزن
ليفركوزن
وكالات
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أكرم باير ليفركوزن ضيافة بوروسيا مونشنجلادباخ بعد أن دك شباكه بأربعة أهداف نظيفة، ليحقق الانتصار الأول له في الموسم الجديد بالبوندسليجا، وذلك في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت ضمن الجولة الثانية بالدوري الألماني لكرة القدم.

وعلى ملعب (باي أرينا)، أنهى أصحاب الأرض الـ45 دقيقة الأولى بهدفين عن طريق الحارس يان سومر، بالخطأ في مرماه، والمهاجم التشيكي الدولي باتريك تشيك في الدقيقتين 3 و8 على الترتيب.

وكان بإمكان بوروسيا مونشنجلادباخ العودة في اللقاء بهدف تقليص الفارق مباشرة قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن لارس شتيندل أهدر الفرصة بإضاعة ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، استمر تفوق لاعبي ليفركوزن الذين أضافوا هدفا ثالثا في الدقيقة 55 عن طريق الفرنسي موسى ديابي، قبل أن يختتم الألماني، من أصل أفغاني، نديم أميري، الرباعية قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الأصلي.

وبهذا الفوز العريض، يستفيق ليفركوزن من صدمة التعادل المخيب في بداية مشواره في البطولة بهدف أمام يونيو برلين، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط يقفز بها مؤقتا للوصافة بفارق نقطتين خلف فولفسبورج، صاحب العلامة الكاملة بانتصارين.

على الجانب الآخر لم ينجح مونشنجلادباخ في تحقيق الانتصار للمباراة الثانية تواليا بعد أن تعادل بهدف في الجولة الماضية أمام حامل اللقب، بايرن ميونخ، ليكتفي بهذه النقطة التي تجعله في منطقة الهبوط (المركز الـ16).

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ليفركوزن الدوري الالماني

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