8 سيارات إطفاء لإخماد حريقاً إندلع في شقة سكنية بالعمرانية.. والمعاينة "مخزن أحذية"

دفعت قوات الدفاع المدني بالجيزة بـ 8 سيارات إطفاء لإخماد ألسنة لهب إندلعت في شقة سكنية بمنطقة العمرانية غرب المحافظة.





وكشفت المعاينة الأولية والفحص المبدئي أن الشقة مستخدمة كـ"مخزن أحذية"، بالطابق الأول.



تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية.



ودفع اللواء جابر بهاء مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الدفاع المدني مدعومين بسيارات الإطفاء، وفرضت القوات كردونا أمنيا بمحيط الحريق لمنع تمدد النيران إلى باقي المجاورات وجار محاولات القوات لإخماد ألسنة اللهب قبل وقوع إصابات.