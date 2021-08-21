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البنتاجون: مهمة الجيش الأمريكي بأفغانستان تستهدف إبقاء مطار كابول آمنا

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:34 م
بوابة الفجر
أ ش أ
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي إن مهمة الجيش الأمريكي في العاصمة الأفغانية (كابول) تركز - حاليًا - على إبقاء مطارها آمنا مع إدارة عمليات الرفع الجوي؛ للتمكن من مواصلة إجلاء المزيد من الأشخاص من أفغانستان.

وأكد متحدث البنتاجون خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر وزارة الدفاع الأمريكية اليوم السبت أن الولايات المتحدة تتواصل، بانتظام، مع قادة حركة طالبان في كابول، خاصة مع هؤلاء المسئولين عن نقاط التفتيش في العاصمة. 

وأضاف المتحدث باسم البنتاجون أنه سيتم التأكد من عدم إصابة أي شخص بمطار كابول، وأنه تم توفير المعلومات التي يحتاجها الأشخاص هناك، وذلك عند سؤاله عن البيان التحذيري الذي أصدرته السفارة الأمريكية في كابول خلال وقت سابق اليوم للمواطنين الأمريكيين لتوصيتهم بتجنب المطار وأبوابه. 

ووصف كيربي، الوضع في كابول بأنه لا يزال "يتسم بالسلاسة والدينامية"، وأن الوضع يتغير كل ساعة تقريبًا، ويتغير في الموقع حول المطار، وأنه سيتم اتخاذ قرارات في الوقت المناسب، وستكون هناك تعديلات على تقييم البيئة الأمنية كل يوم.

وبسؤاله عن التهديدات الأمنية في كابول، رد كيربي بأن هناك مجموعة من المخاوف الأمنية لكن ستواصل الولايات المتحدة التركيز على ما وصفه بـ "الإجلاء غير القتالي" والتخطيط لإخراج العديد من الأشخاص من البلاد بأسرع ما يمكن.

وفي سياق أخر، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين إجراء محادثات مع الحكام الجدد في العاصمة الأفغانية كابول. 

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها السياسية الألمانية، اليوم السبت، لمخيم مركزي للإيواء الأولي لموظفين أفغان لدى الاتحاد الأوروبي في منطقة توريخون دي اردوز القريبة من العاصمة الإسبانية مدريد.

في الوقت نفسه، أكدت فون دير لاين أن المفاوضات مع طالبان لا تعني بأي حال من الأحوال الاعتراف بالحكومة الجديدة في أفغانستان، مشيرة إلى أن هذه المفاوضات تدور بالدرجة الأولى حول تسهيل عمليات الإجلاء. 

ورأت فون دير لاين أن أول شيء يتعين القيام به هو توفير طرق هروب "مشروعة وآمنة" للأشخاص، الذين أصبحوا معرضين للخطر بعد تولي طالبان الحكم.

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