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رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل تقديم 90 منحة لأوائل الثانوية العامة

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:38 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، التفاصيل المتعلقة بتقديم 90 منحة للطلبة الأوائل من الثانوية العامة.

وقال "الخشت" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إن المنح مقسمة 30 منحة للأدبي و30 منحة للعلوم و30 للرياضة، مشيرًا إلى أنه يتم التكفل بالطالب من حيث المصروفات الدراسية أو البرنامج الخاصة والمتميزة.

وأضاف أن المنحة تضم البرامج التي تشتمل على درجات علمية مع جامعات أجنبية وإقامة الطالبة إقامة كاملة في المدن الجامعية بالإضافة إلى توفير مساعدات إضافية لأي طالب يحتاج إلى كفالة.

ومن ناحية أخرى كشف التفاصيل المتعلقة بجامعة النانو تكنولوجي كأول كلية جامعة القاهرة في فرع الشيخ زايد تضم 170 طالبا للدراسات العليا وبها أكثر من 20 معملا على أعلى مستوى، موضحًا أنه خلال سنتين ستكون هذه الكلية مفتوحة لطلاب الثانوية العامة.

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