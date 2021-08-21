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سيميوني يعلن غياب سواريز عن تشكيل أتلتيكو الأساسي أمام إلتشي

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:32 م
بوابة الفجر
وكالات
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عبر المدير الفني لأتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، عن سعادته بعودة الجماهير إلى الملاعب مرة أخرى، وذلك خلال المؤتمر الصحافي، اليوم السبت، عشية مباراة إلتشي على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في إطار الجولة الثانية من الدوري الإسباني، وسط حضور جماهيري للمرة الأولى منذ تفشي جائحة كورونا.

قال سيميوني: "أتمنى أن يكون لم الشمل مهماً وجميلاً، لأن الجمهور يحتاج إلى كرة القدم، ونحن نحتاج إليه".

ويحضر جمهور أتلتيكو مدريد إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو للمرة الأولى، بعد انقضاء عام وخمسة أشهر وأسبوعين على إغلاق أبوابه بسبب جائحة كورونا.

وأضاف المدرب الأرجنتيني، الذي قاد أتلتيكو مدريد نحو معانقة لقب "الليغا" الموسم الماضي (2020-2021)، "غاب الجمهور، ولكن الروح كانت حاضرة، إن مشاهدة أتلتيكو مدريد تولد بداخلهم الحماس والفرح، وهذا ما نريده، أن يعود الجمهور بهذه الطاقة التي نحتاج إليها".

وتابع: "ما هو مؤكد قبل كل شيء هو أن بدء يومك إلى جانب والديك وأصدقائك ثم الذهاب إلى الملعب أمر جميل لأننا لم نحظ بهذا الأمر منذ عام ونصف، وغداً سيتمكن الكثيرون من مقابلة أصدقائهم وأسرهم وسيستمتعون بما يحلو لهم، خاصة كرة القدم، نأمل أن يكون الجمهور حاضراً في الغد، فنحن نحتاج إليه".

وأكد الـ"تشولو" أن لويس سواريز لن يبدأ أساسياً أمام إلتشي، وفي هذا السياق قال: "في بداية الأمر، بدأ لويس التدريبات في 2 أغسطس (آب)، وكان آخر اللاعبين المنضمين إلى الفريق رفقة تريبيير وكوريا ولودي، والأربعة لاعبين يعملون بصورة جيدة. لقد لعب كوريا 60 أو 70 دقيقة في مباراة فيغو، ولويس 30 دقيقة، كما شارك لودي وتريبيير كذلك".

وأثنى سيميوني على العمل الذي يقوم به اللاعبون فقال: "إنهم يتطورون حصة تلو الأخرى، وآمل أن يصلوا إلى أفضل شكل ممكن بمرور الأيام والدقائق، كم يمكنهم اللعب؟ طالما كانت هناك حاجة إليهم في الملعب، غداً سنقرر ما هو الأفضل للفريق"، مشيراً إلى أنه سيمضي مباراة تلو الأخرى بحثاً عن الأفضل دوماً، لكل مباراة يتعين على "الروخيبلانكوس" خوضها.

ولن يشارك كذلك تريبيير ولودي في التشكيلة الأساسية لمباراة إلتشي، على عكس رودريغو دي بول، الذي سيشارك بدلاً من المعاقب ماريو هيرموسو، وبالتالي سيدفع سيميوني بكوندوبيا، كقلب دفاع في خطة 5-3-2 التي سيعول عليها أمام إلتشي.

كما أثنى المدرب الأرجنتيني على إسكريبا، مدرب فريق إلتشي فقال: "منذ وصول إسكريبا تغير الفريق تماماً وأصبح أكثر واقعية في البحث عن طريقة لحصد النقاط".

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