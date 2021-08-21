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الغرفة التجارية بالسويس تنظم ندوة عن "الفاتورة الإلكترونية" لمجتمع الأعمال

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:03 م
بوابة الفجر
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تنظم الغرفة التجارية بالسويس، برئاسة محمد الملاح، بالتعاون مع مركز تدريب ضرائب القيمة المضافة، بمنطقة جنوب القناة، ندوة عن "الفاتورة الإلكترونية"، مساء الإثنين المقبل 23 أغسطس في السابعة مساء، بمقر الغرفة.

يقدم الشرح والتفسير محسن الجيار، مدير إدارة الإدارة العامة لمساعدة المسجلين والمتحدث الإعلامي لمصلحة الضرائب، عن كافة الجوانب المتعلقه بالفاتورة الضريبية، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكتروني للمصلحة. 

والإجابة عن كافة أسئلة واستفسارات المشاركين في الندوة من رجال الأعمال والمحاسبين والتجار والمديرين الماليين بالقطاعات المختلفة الخاصة والحكومية، وجميع فئات المجتمع الضريبي المخاطبين بإحكام قانون الإجراءات الضريبية.

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