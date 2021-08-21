الطب من 92%.. رد غير متوقع من رئيس جامعة القاهرة

رفض الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة وعضو اللجنة العليا للتنسيق بالجامعات، الكشف عن توقعاته بنسب القبول لكلية الطب.



وقال "الخشت" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم السبت إنه سيتم اجتماع اللجنة خلال أيام من أجل تحديد نسب القبول، مشيرًا إلى أنه من المؤكد أن التنسيق بأغلب الكليات سيقل عن الأعوام السابقة.



وردًا على ما نشرته إحدى الصحف القومية بشأن نسبة القبول بكلية الطب من 92%، قال الخشت "جريدة الأهرام من الجرائد العريقة وما تقوله أصدق، ولكن أنا لا أستطيع أن أعطي نسب قبل الاجتماع مع اللجنة، لو سألتني بشكل شخصي ممكن أقول توقعاتي ولكن كوني عضو لجنة التنسيق غير مصرح ليا بإعطاء نسب قبل الاجتماع".





