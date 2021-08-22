نادين جابر لـ "الفجر الفني": نادين نجيم هي الممثلة اللبنانية الأولى.. وهذا سر انسحابي من الجزء الثاني لـ 2020 (حوار)

حققت الكاتبة اللبنانية نادين جابر، نجاحات منقطعة النظير بمسلسلها الجديد صالون زهرة، والذي يعرض عبر منصة شاهد وهو من بطولة النجمين نادين نسيب نجيم ومعتصم النهار.



وتواصل "الفجر الفني"، معها للحديث عن تفاصيل العمل وتحضيراته، وتحدثت معنا عن سر إنسحابها من التجهيز لكتابة الجزء الثاني من 2020، كما كشفت أسرار الجزء الثاني من للموت للنجمة ماغي بو غصن والذي مقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2022.



بدايةً... حدثينا عن الهدف الذي أردتِ توصيله للمشاهد من خلال صالون زهرة؟



العمل ينتمي إلى نوعية الأعمال الدراما كوميدية، أي الدراما المعتمدة على كوميديا المواقف، والهدف منه هو محاولة رسم البسمة على وجه المشاهدين وفي ذات الوقت، تكون كوميديا هادفة تسلط الضوء على قضايا معينة خاصة بالسيدات بشكل عام، وحلقة تلو الأخرى، نسلط الضوء على القضايا النسائية أو القانونية التي يجب التركيز عليها.



زهرة سيدة قوية وتبدو وكأنها بمية رجل كما نقول... برأيك هل من الممكن للمرأة أن تعيش بدون رجل في حياتها؟



في الحقيقة، شخصية زهرة قوية، وكما نقول أيضاً حاضرة للمشاكل ولكن على حق دائماً، ولا مرة كانت تتطاول على غيرها، وهي تحمل راية حق النساء والمساواة مع الرجل وسنعرف خلال الحلقات المقبلة ما هو السر وراء هذه القوة.



وأما عن رأيي في هل تعيش المرأة بدون رجال أم لا، فنعم لأن هذا قرار شخصي، والسعادة لاتكون بالرجال، ولكن تأتي من داخل المرأة وقناعتها بما هي فيه، وأي إمرأة غير مرتبطة برجل ليست بالضرورة تكون تعيسة.



حدثينا عن العمل مع نادين نجيم للمرة الثانية بعد 2020؟



نادين فنانة ذكية جداً، وتعرف ماذا تريد، وهي إمرأة اشتغلت على نفسها كثيراً حتى وصلت من وجهة نظري بأن تكون الممثلة اللبنانية الأولى، وبرهنت للجميع هذا الأمر، والكل بات يعرف قدراتها التمثيلية والتعامل معها ممتع ورائع وهي الجوكر الرابح في أي عمل تشارك به.



بم تصفِ تجربة مسلسل 2020؟



كانت تجربة أكثر من رائعة، مع شركة الصباح وكل فريق العمل ومع شريكي بلال شحادات الكاتب، وقصي خولي ونادين وكل المشاركين.



صرحتِ أخيراً بأنك انسحبت من كتابة الجزء 2 من 2020... هل هذا بسبب الكتابة المشتركة.. وهل حدثت أي خلافات بوجهات النظر؟



أبداً لم يحدث أي اختلافات بيني وبين الكاتب بلال شحادات، والشغل معه متعة كبيرة، ولكن سبب انسحابي هو أنٌي أحارب الوقت، فأنا أكتب الجزء الثاني من للموت حالياً، ويتألف من 30 حلقة، فلا أستطيع أن أكون بالعملين معا، فالظروف والوقت أجبرتني على الانسحاب.



ماذا عن تفاصيل الجزء 2 من للموت؟



ما زلت أكتب حلقاته، وأعد الجمهور بأنه سيكون أقوى من الجزء الأول، وسيعرض رمضان المقبل، والجزء الأول كان يلقب بمسلسل الصدمات وأؤكد لهم أنه سيظل على هذه الوتيرة، وستكون كل حلقة حاملة لصدمة معينة وهذا ما أستطيع البوح به حاليا.