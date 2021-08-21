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مصطفى الفقي: اختياري مديرا لمكتبة الإسكندرية تتويج لتاريخي المهني (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 09:57 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن اختياره لتولي منصب مدير المكتبة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بمثابة تتويج لتاريخه المهني.

وأضاف مصطفى الفقي في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “ صدى البلد“: ”أسعى لترك بصمة لله والوطن من خلال العمل في مكتبة الإسكندرية”.

وتابع: "أولادنا من الشباب يأتون لزيارة المكتبة للإطلاع على ما فيها من تراث، ولدينا في المكتبة أوركيسترا وسينما في القبة السماوية".

وأكمل مصطفى الفقي: "لدينا مسرحية تُعرض حاليًا للنجم الكبير يحيي الفخراني على مسرح المكتبة وتشهد إقبالا كبيرًا وبالتالي تكون مكتبة الإسكندرية وعاءً ثقافيا متكاملا".

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