وائل الفشني يتألق في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

بدأ منذ قليل حفل المطرب وائل الفشني وذلك ضمن فعاليات مهرجان القلعة للغناء والموسيقى.



وبدأ "الفشني" حفلته بتوجيه الشكر لوزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم كما قدم باقة من أروع أغانيه وذلك بحضور عدد من الجمهور.





وافتتحت فاعليات الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى أطلقت فعالياته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة من محكى القلعة بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وسط تطبيق متكامل للإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا.