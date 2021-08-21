هيرتا برلين يعرض نجمه للبيع

قال فريدي بوبيتش المدير الرياضي لفريق هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، إن ماتيوس كونها، الذي فاز بالميدالية الذهبية مع المنتخب البرازيلي في أولمبياد طوكيو، تم استبعاده من الفريق اليوم السبت ويمكن بيعه الآن.





وأضاف بوبيتش إن النادي "على تواصل مع أندية أخرى" لبيع المهاجم، مضيفا أنه تم استبعاده من قائمة الفريق التي ستواجه فولفسبورج، بالدوري الألمانية (بوندسليجا) لان المدرب بال دارداي "غير سعيد بأداء اللاعب".





وقال بوبيتش لشبكة "سكاي" :" السعر واضح للغاية، والأطراف المعنية تعلم هذا. في النهاية، لن أبيعه إذا كانت العروض أقل من قيمته السوقية".





وقال إن المحادثات لبيع كونها /22 عاما/ صعبة للغاية.



