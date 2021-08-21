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بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يسعى مسئولو الأهلي للتخلص من أحد لاعبي الفريق، في الميركاتو الصيفي، بعد خروجه من حسابات موسيماني مدرب الفريق.


ويبحث مسؤولو الأهلى عن عروض بديلة من أندية الدورى للاعب وسط الفريق ناصر ماهر، بعد توقف المفاوضات مع بيراميدز للتعاقد معه بسبب الخلاف حول المقابل المادى.

 

واشترط الأهلى الحصول على مليون دولار لحسم الصفقة، فى الوقت الذى توقف فيه عرض براميدز عند 7 ملايين جنيه.

 

ويدرس الأهلى عروض سموحة وفاركو وسيراميكا والجونة للحصول على اللاعب على سبيل الإعارة، ولكن تبقى المشكلة الأكبر فى الصفقة توقيع اللاعب على عقود مبدئية بالانتقال إلى بيراميدز.

 

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