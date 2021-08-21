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مي عمر تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:44 م
بوابة الفجر
رنا حسين
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شاركت الفنانة مي عمر صورة من أحدث جلسات تصوير لها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "عمر" في الصورة بفستان أزرق واعتمدت في تسريحة شعرها على البساطة.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما.


شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.

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