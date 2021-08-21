رابط تظلمات الثانوية العامة 2021 وخطوات التقديم على إعادة فحص ورق الإجابة

يبحث العديد من الطلاب على رابط تظلمات الثانوية العامة 2021، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عبر صفحتها على "فيسبوك، عن إتاحة رابط تظلمات الثانوية العامة 2021.

تظلمات الثانوية العامة 2021

وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن رابط تقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021 ، حيث يقدم الطلاب الراغبين فى التظلم إلكترونيا من خلال ملء استمارة بها بيانات الطالب.

إجراءات تظلمات الثانوية العامة 2021

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية معكم إجراءات تظلمات الثانوية العامة 2021 الصحيحة وأبرز النصائح:

التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021 مجاني.

تظلمات الثانوية العامة 2021 غير مقيد بعدد مواد معين.

التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021 يستمر لمدة أسبوع تبدأ من اليوم وحتى الخميس.

يتم تحديد مادة التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021.

التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021 لا يتيح إمكانية التسجيل أكثر من مرة.

بعد تسجيل التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021 يرجى متابعة الموقع.

موعد نتائج تظلمات الثانوية العامة 2021

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021 عصر اليوم السبت، طلبات إعادة فحص أوراق الإجابة للثانوية العامة ويستمر قبول الطلبات لمدة أسبوع ويتم إرسال نتائج الفحص حتى 13 سبتمبر المقبل.

ويتضمن الفحص التحقق من نسبة ورقة الإجابة لصاحبها والتأكد من تصحيح كل الاسئلة والتأكد من الرصد الصحيح للدرجات والتأكد من مطابقة نموذج الإجابة للورقة الامتحانية، كما يعاد تصحيحها يدوياً اذا تطلب الأمر.





سوف يتسلم الطالب نتيجة الفحص إلكترونيا موضحًا فيها سلامة الورقة ونسبتها اليه والدرجات الحاصل عليها وكذلك نسخة إلكترونية من ورقة اجابته المصححة ليطمئن بنفسه على سلامة التصحيح.





كما أن قبول طلبات إعادة الفحص مجاناً هذا العام للتيسير على أبنائنا الطلاب.



