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كلوب يكشف تطورات تجديد عقد محمد صلاح
السبت 21/أغسطس/2021 - 10:28 م
ريهام عبد المحسن
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كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي عن وجود مفاوضات مع نجم الفريق المصري محمد صلاح من أجل تجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023.
ولفتت تقارير صحفية أن ليفربول يعمل على تجديد عقد محمد صلاح
البالغ من العمر 29 عاماً ومنحه راتب هو الأعلى في تاريخ الريدز.
وقال كلوب في تصريحات لوسائل الإعلام :" هناك مفاوضات،
نعم، نحن نعمل على ذلك، مع بقاء موسمين في عقده، يمكنكم أن تتخيلوا أنه هناك
مفاوضات وهذا كل شيء".
واختتم كلوب تصريحاته قائلا:" محمد صلاح في مزاج جيد
للغاية وآمل أن يستمر هكذا".
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