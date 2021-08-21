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الدوري الإنجليزي.. برايتون يحقق فوزه الثاني على حساب واتفورد

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:30 م
برايتون
برايتون
وكالات
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حقق برايتون فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، وذلك بعد تحقيق الانتصار على ملعبه أمام واتفورد، بهدفين نظيفين في الجولة الثانية من منافسات البطولة المحلية.

تقدم المدافع الأيرلندي شان دوفي لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة من الشوط الأول، قبل أن يضاعف المهاجم الفرنسي نيال موباي النتيجة في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

وكان برايتون قد فاز في الجولة الأولى من "البريميرليج" على حساب مضيفه بيرنلي بهدفين مقابل واحد، ليواصل انطلاقته المميزة ويصل إلى النقطة السادسة التي تصعد به إلى الوصافة بفارق الأهداف عن ليفربول.

وتتواصل منافسات الجولة الثانية يومي الأحد والاثنين بمباريات ساوثهامبتون أمام مانشستر يونايتد وولفرهامبتون ضد توتنهام، بينما ستجمع قمة اليوم بين أرسنال وتشلسي، وتختتم الجولة بمباراة وست هام وليستر سيتي.

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برايتون الدوري الانجليزي

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