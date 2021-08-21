مصطفى الفقي: السيسي أجهض اللعبة الأمريكية في المنطقة

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن نظريات وصول الإخوان للحكم في مصر كانت نظريات ابتدعها أوباما وكلينتون وبوش، موضحًا أن الرئيس السيسي في 3 يوليو أجهض اللعبة الأمريكية بوصول الإخوان للحكم التي أسسها أوباما وهيلاري كلينتون.





وأضاف الفقي خلال حواره مع الإعلامي احمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": " الأوضاع في عهد جماعة الإخوان الارهابية كانت صعبة جدًا وغريبة.. وبسبب اجتماع الصالة المغطاة في عهد مرسي وجماعته بحضور السلفيين تم قطع العلاقات مع سوريا".





وأشار الدكتور مصطفى الفقي، إلى أن حين مؤتمر سوريا الذي عقده مرسي قام بالاتصال بصديقه منير فخري عبدالنور وقال له: "شايف اللي بيحصل.. وأجابه: "إحنا بقينا في قندهار في القرن السابع عشر".





وتابع: "اللواء عمر سليمان حكي له أن أحد الأمراء السعوديين بعد يناير 2011 سأله تفتكر أن الراجل اللي عامل موكب من مصر الجديدة للدقي ممكن يحكم مصر؟.. فأجاب سليمان قائلًا: كل شئ وارد.. وسأل الأمير السعودي الراحل اللواء عمر سليمان.. تفتكر أن حازم أبو إسماعيل يقعد مكان الظاهر بيبرس وصلاح الدين وعبد الناصر؟.. أجاب: كل شيء وارد".

