Advertisements

عميد "القومي للتغذية" سابقاً تحذر من هذه الأطعمة (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:33 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
حذرت الدكتورة زينب بكري، عميد المعهد القومي للتغذية سابقًا، من بعض المواد الغذائية المنتجة من بقايا السكر أو الملح تحتوي على بكتيريا أو سموم، قائلة:" قد تحتوي على معادن مثل الزرنيخ والحديد كملح السياحات، وذلك حسب طبيعة المنتج".

وتابعت "بكري"، خلال لقائها عبر تقنية زووم مع الإعلاميتين إيناس الليثي وأمينة مهدي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على قناة "cbc"، اليوم السبت، أن هذه المنتجات تقوم بعمل رد فعل في جسم الإنسان حسب نوعها، ومن الممكن أن تُصيب الإنسان بنزلات معوية حادة من الممكن أن تؤدي للوفاة، وفي أحيان أخرى تتسبب في إلحاق الجهاز الهضمي بأمراض مثل البكتيريا.

ولفتت إلى أن ملح السياحات وما يحمله من معادن كالحديد والزرنيخ يؤدي للإصابة بمرض الفشل الكلوي، ومن الممكن أن يؤثر على الكلى والكبد، كما أن هناك حالات أصيبت بالسرطان نتيجة تناولها ملح ملوث، ولدينا أبحاث في المعهد القومي للتغذية منذ سنوات طويلة تؤكد الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي نتيجة بواقي الملح والسكر".

الكلمات المفتاحية

ملح الطعام تحذير المعهد القومي

أخبار تهمك

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. نجم الزمالك يقترب من هذا الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

فرمان ناري.. نجم الأهلي يحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

أخطبوط الدوري المصري على طاولة الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من رحيل بيتسو موسيماني

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

قبل شم النسيم.. روشتة صحية لتفادي آثار تناول الفسيخ والرنجة

القومي للأمراض المتوطنة: سوء استخدام المضادات الحيوية قد يؤدي إلى كسل الكبد (فيديو)

حسام موافي: ¾ مرضى ضغط الدم يُكتشفون بالصدفة (فيديو)

"الغذاء والدواء" تحذر من منتج تجميلي لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا والزرنيخ

دعوي تطالب بتسجيل جهاز طهي فول سريع

"القومي للتغذية" يصدم المصريين: "الكوارع" لا تحتوي على أي قيمة غذائية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:15 م

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

06:58 م

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

10:00 م

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements