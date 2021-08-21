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عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من رحيل بيتسو موسيماني

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:32 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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حسم مسؤولو لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بقيادة محسن صالح موقفهم النهائي من رحيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني نهاية الموسم الجاري بعد خسارة لقب الدوري المصري بنسبة كبيرة.

موقف الأهلي من رحيل موسيماني

ورفضت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي الاستماع للأصوات التي نادت برحيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

من جانبه كشف مصدر داخل الأهلي أن محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء طلب بتقرير فني من المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يوضح فيه المشاكل التي عانى منها للفريق وكانت أحد أسباب خسارة الدوري المصري.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لمواجهة الجونة ضمن إطار منافسات الجولة الثالثة و الثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

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