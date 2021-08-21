الاتحاد يعادل النتيجة أمام الرجاء في نهائي البطولة العربية (فيديو)

سجل روماريو ريكاردو دا سيلفا نجم اتحاد جدة السعودي هدف التعادل لصالح فريقه أمام الرجاء البيضاوي المغربي لتصبح النتيجة 2-2، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في نهائي البطولة العربية.