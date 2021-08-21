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الاتحاد يعادل النتيجة أمام الرجاء في نهائي البطولة العربية (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:29 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجل روماريو ريكاردو دا سيلفا نجم اتحاد جدة السعودي هدف التعادل لصالح فريقه أمام الرجاء البيضاوي المغربي لتصبح النتيجة 2-2، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في نهائي البطولة العربية.

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روماريو الرجاء البطولة العربية الاتحاد

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