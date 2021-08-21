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ماذا يحدث في حسابات العملاء بعد التحذير من العصابات؟.. بنك مصر يجيب

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:35 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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نائب "بنك مصر" عن التشكيل العصابي: "الأمر قيد التحقيق..وهنوصلهم بلا شك" 
ماذا يحدث في حسابات العملاء بعد التحذير من العصابات؟.. "بنك مصر" يجيب

علق عاطف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، على التحذير الذي نشره البنك، والذي يُحذر فيه عملائه من إعطاء أي بيانات سرية لأي أشخاص تتصل هاتفيًا من أجل تحديث بيانات العملاء.

وقال "المغربي" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي"، اليوم السبت، إن موظفي البنك لن تتصل بعملائها من أجل تحديث البيانات، مؤكدًا أن التحديث يتطلب وجود العميل شخصيًا في فرع البنك للقيام بالتحديث.

وأضاف: "صعب أن يطلب موظف البنك للقيام بالتحديث الرقم السري الذي يأتي للعميل على هاتفه أو الأربع أرقام على ظهر البطاقة، ولكن هتك تشكيل عصابي يقوم بالتحايل على العملاء ويتواصل معهم وإعطائهم بياناتهم السرية".

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن الأمر قيد التحقيق حاليًا وسيتم الوصول إلى هذا التشكيل العصابي قريبًا، مستطردًا: "هنوصلهم بلا شك ونطمئن الناس بأن أموالهم في أمان".

وفي ذات السياق كشف محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، تفاصيل الاحتيال على بعض العملاء، قائلًا: "هناك تشكيل عصابي يستغل عدم دراية العملاء بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات، ويتواصل معهم هاتفيا للحصول على بيانات العميل السرية".

وأضاف "الإتربي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء السبت،: "تواصل احد أفراد التشكيل العصابي مع سيدة في سمالوط، وطلب منها الحصول على بياناتها السرية، لتحديث البيانات".

وتابع: "السيدة قامت بإعطاء التشكيل العصابي الرقم السري لمن اتصل بها من أفراد التشكيل العصابي كي يتعامل مع الحساب"، لافتَا إلى أن هناك 13 واقعة احتيال على العملاء باجمالي 2.7 مليون جنيه، ولكن نطمئن المواطنين بأن أموالهم أمنة ولا قلق عليها".

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