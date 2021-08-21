ما هي أسرع الطرق لقلب الرجل؟.. كاتبة تجيب (فيديو)



وقالت "الزهراء"، خلال لقائها مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج "الستات عايزة إيه"، المذاع على قناة "mix"، اليوم السبت، إنه يجب على السيدات مراعاة ظروف الرجل وحالته النفسية وعدم الضغط عليه نفسيًا واختيار الوقت المناسب للتحدث معه، حتى لا تندلع أي مشاجرات بينها وبين الشخص الذي ترتبط به.



ونصحت البلوجر فاطمة الزهراء بمعاملة السيدات بلطف مع الرجل وتدليله بشكل مناسب كمنحه هدية، حتى وإن كانت بسيطة للغاية للتعبير عن حبها له، وإعداد معها وجبة يفضل تناولها وذلك الأمر يمحي أي خلافات أو مشاكل بين الأزواج وله نتيجة جيدة في تحسين العلاقة بين الطرفين.



كشفت الكاتبة والبلوجر فاطمة الزهراء، عن كيفية تدليل زوجك وطريقة التعامل المناسبة مع الأزواج أو مع الشخص الذي يرتبطون به، وذلك لتحسين العلاقات بين الرجل والمرأة بعدما انتشار حالات الطلاق بين الأزواج.