Advertisements

كاتبة: هكذا كيف تشعرين زوجك بالاهتمام والحب (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:38 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قالت الكاتبة والبلوجر فاطمة الزهراء، إن معظم الرجال بسطاء واحتياجاتهم بسيطة وليس لديهم تفاصيل معقدة، ولديهم وضوح كبير فيما يحبوه ويكرهوه، لذا على السيدات الاختصار في مطالبهم وطلبه بشكل مباشر دون الدخول في تفاصيل لا يفضل الرجل سماعها.

وأضافت "الزهراء"، خلال لقاء مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج "الستات عايزة إيه"، المذاع على قناة "mix"، اليوم السبت، أنه ليس من العيب أن ترقص الزوجة لزوجها لكون هذا الأمر يسعد الرجل كثيرا، وذلك بدلا من أن يشاهد الراقصات عبر التلفزيون، مشيرة إلى أن هناك بعض الفتيات تخجل من هذا الأمر أو تخشى بأن يسخر منها زوجها إذا فعلت ذلك.

ونصحت فاطمة الزهراء السيدات والفتيات بإرسال رسالة لطيفة إلى أزواجهم في الصباح لكي تمنحه السعادة والإحساس بالاهتمام، ليبدأ يومه بشكل أفضل وهادئ.

الكلمات المفتاحية

كسب قلب المرأة كسب قلب الرجل بدرية طلبة العلاقات الزوجية الناجحة الزواج الناجح

أخبار تهمك

موسيماني يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله

منذ حوالي 9 ساعات

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موسيماني يوافق على رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد رمضان

منذ حوالي 4 ساعات

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الزمالك على بعد خطوة من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

بعد أزمته الأخيرة مع الأبيض.. نجم الزمالك يقترب من هذا الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل.. موسيماني يطيح بثلاثي الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يوافق على إعارة نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يخطف صفقة من الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

أخطبوط الدوري المصري على طاولة الأهلي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه النهائي من رحيل بيتسو موسيماني

منذ ساعة و 13 دقيقة

فرمان ناري.. نجم الأهلي يحدد وجهته المقبلة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أحمد عبد الغني: 50% من مشاكل "سرمحة الرجل" ناتجة من المرأة (فيديو)

كاتب: السيدات تبحثن عن المساواة في المواريث على خلاف الشرع (فيديو)

وائل توفيق: تعرضت لهجوم كبير بسبب أغنية "لما الراجل يتكلم"

كاتبة تكشف تفاصيل جديدة عن نهاية حياة شجر الدر (فيديو)

ليلى حسين: لا أهتم بشكل الرجل والأهم أن يكون صادق بمشاعره

محمد عز: "لو مفيش ثقة في شريك الحياة ما تتجوزش" (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:15 م

عاجل - الفجر يكشف أخر تطورات ملف صفقات الزمالك.. ومفاجأة مدوية بشان عودة مرتضي منصور

عاجل.. نجم بيراميدز ومنتخب مصر يوافق على الانتقال إلى الزمالك

06:31 م

بنك مصر يفشل في حماية حسابات عملائه المصرفية

06:58 م

بعد فشل انتقاله لبيراميدز.. قرار جديد من الأهلي ضد نجم الفريق

10:00 م

عاجل.. ميدو يفتح النار على جماهير الأهلي

10:30 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكام مصر من محمد على إلى السادات قدموها هدايا بقرار منهم

Advertisements