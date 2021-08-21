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شعبة الدواء: الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يؤثر على حياة الإنسان

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:45 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن المضادات الحيوية هي بمثابة سلاح قومي ضد الميكروبات، مشيرًا إلى أن هذه الميكروبات عبارة عن كائن حي يؤثر على حياة الإنسان.

وأضاف "عوف" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على فضائية "دي أم سي"، اليوم السبت، أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يجعل الميكروب يتعرف على المضاد ويأخذ مناعة منه.

وحذر من الإفراط في استخدامها لأن هذا يتسبب في ظهور أنواع من الميكروبات أكثر شراسة وغير قابلة للمضادات الحيوية وهو ما يؤثر على حياة الناس واقتصاديات دول.

وأشار رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إلى أنه في أوروبا وأمريكا لا يتم صرف المضاد الحيوي إلا بروشتة وبناءً على عمل مزرعة للتأكد من قبول الحالة للمضاد الحيوي من عدمه، مؤكدًا أن الوعي الإعلامي يجب أن يكون مستمر حتى يتنقل هذا الوعي عند المواطنين.

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شعبة الدواء تحذيرات صحية المضادات الحيوية استشارة طبية استخدامات المضاد الحيوي

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