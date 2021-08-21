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الرجاء البيضاوي يضرب شباك اتحاد جدة بالهدف الثالث في البطولة العربية (فيديو)
السبت 21/أغسطس/2021 - 10:46 م
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سجل زكريا الوردي لاعب فريق الرجاء البيضاوي المغربي الهدف الثالث فريقه أمام اتحاد جدة السعودي لتصبح النتيجة 3-2 لصالح الفرق المغربي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في نهائي البطولة العربية.
والهدف الثالث لـ #الرجاء— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) August 21, 2021
زكريا الوردي يسدد كرة قوية تصطدم بدفاع #الاتحاد ليتغير اتجاهها نحو المرمى بالدقيقة 37#الاتحاد_الرجاء#كأس_محمد_السادس_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/rnTtvsukNw
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