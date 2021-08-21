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الرجاء البيضاوي يضرب شباك اتحاد جدة بالهدف الثالث في البطولة العربية (فيديو)

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
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سجل زكريا الوردي لاعب فريق الرجاء البيضاوي المغربي الهدف الثالث فريقه أمام اتحاد جدة السعودي لتصبح النتيجة 3-2 لصالح الفرق المغربي، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا في نهائي البطولة العربية.

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الرجاء والاتحاد الرجاء البطولة العربية الاتحاد

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