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رئيس جامعة أسوان يزور طلاب الاتحاد

السبت 21/أغسطس/2021 - 10:50 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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شهد اليوم السبت الأستاذ الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، المجلس الأعلى للجامعات المنعقد بجامعة الإسكندرية.

وعلى هامش حضور المجلس قام الدكتور أيمن عثمان بزيارة لطلاب الفوج الثالث من رحلات مرسى مطروح- إسكندرية وذلك ضمن الخطة الصيفية للجامعة من رحلات مرسى مطروح ـ إسكندرية.

ووجه رئيس الجامعة، الطالب إسلام يوسف رئيس اتحاد طلاب جامعة أسوان باتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة الطلاب والقيام بزيارة الأماكن التاريخية بمحافظة الإسكندرية مثل قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية وغيرها من المعالم التاريخية والثقافية بالمحافظة.

وقدم إسلام يوسف رئيس الاتحاد، الشكر والتقدير للدكتور أيمن عثمان رئيس الجامعة الذى يقدم دعم كبير وغير محدود لاتحاد الطلاب والأنشطة الطلابية ودعمه لخطة الرحلات الصيفية التي قدمها اتحاد طلاب الجامعة وتم اعتمادها، بالإضافة لدعمه لاتحاد الطلاب والقيادات الطلابية من أبناء الجامعة لتخريج قادة المستقبل من الشباب لخدمة الوطن.
رئيس جامعة أسوان يزور طلاب الاتحاد
رئيس جامعة أسوان يزور طلاب الاتحاد
رئيس جامعة أسوان يزور طلاب الاتحاد
رئيس جامعة أسوان يزور طلاب الاتحاد
رئيس جامعة أسوان يزور طلاب الاتحاد
رئيس جامعة أسوان يزور طلاب الاتحاد

الكلمات المفتاحية

زيارة جامعة اسوان اتحاد الطلاب

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