رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل المنحة الشاملة لـ 30 من أوائل الثانوية

كشف الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تفاصيل منحة الجامعة لـ30 طالب من الأوائل من كل شعبة في الثانوية العامة، قائلًا: "هذه المنحة شاملة المصروفات الدراسية أيًا كانت سواءً البرامج العادية أو البرامج المتميزة مهما بلغت تكلفتها، وتشمل الإقامة الشاملة في المدن الجامعية".



وتابع "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبد الكريم، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن الجامعة ستتكفل بالطلاب كفالة كاملة حتى الحصول على درجة البكالوريوس، لافتَا إلى ان الطلاب المتفوقين يستحقوا الرعاية.



ولفت إلى أن جامعة القاهرة لديها الكثير من البرامج المشتركة مع الجامعات الدولية، مشيرًا إلى أن جامعة القاهرة الدولة تستلهم الروح العريقة لجامعة القاهرة وتحتوي على البرامج العلمية بالتعاون مع الجامعات العلمية، وسيكون خريج هذه الجامعة على شهادة مصرية، وشهادة عالمية في نفس الوقت.

