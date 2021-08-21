شوط أول سلبي بين برشلونة وأتليتك بلباو في الدوري الإسباني

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة برشلونة وأتليتك بلباو، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، علي إستاد سان ماميس.

وفشل برشلونة في اختراق دفاعات فريق أتليتك بلباو لينتهي الشوط سلبيا كما بدأ.

كان برشلونة حقق انطلاقة قوية في الجولة الأولي من الدوري الإسباني، بعد الفوز علي ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل هدفين، بينما أخفق أتليتك بلباو في الجولة الأولي، حينما تعادل مع إلتشي سلبيا.





وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:





حراسة المرمى: نيتو.

خط الدفاع: ديست، بيكيه، جارسيا، ألبا.

خط الوسط: بيدري، بوسكيتس، دي يونج.

خط الهجوم: برايثوايت، ديباي، جريزمان.